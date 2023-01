Chelsea Handler: Do 40. leta nisem vedela, da Sonce in Luna nista ista stvar

V nadaljevanju je voditelju podala primer z izleta v Afriko, ko ni poznala odgovora na preprosto vprašanje. "Govorim o tej zgodbi, ki je resnična. Do 40. leta starosti nisem vedela, da Sonce in Luna nista ista stvar." Pojasnila je, da sta s sestro jahali slone, ko je izvedela za razliko. "Moja starejša sestra Simone se je zazrla v nebo in rekla: 'Chelsea, Chelsea, poglej gor. Ni pogosto, da vidiš Sonce in Luno ob istem času.'" Zvezdnica je nato začudeno dejala: "Ampak, ali nista vedno skupaj?" nato pa jo je sestra presenečeno pogledala in jo kljub njeni osramočenosti prepričala, da ji pove, kaj se po njenem dogaja z Luno in Soncem. "Iskreno sem mislila, da se, ko gre Sonce navzdol, znova pojavi zgoraj kot Luna. Ni tako?" je sestri dejala Chelsea. Komičarka se je še pošalila, da se je na njeno zmotno prepričanje odzval tudi moški, ki je vodil slone in ni razumel angleško. "Mislil si je: 'Še ena neumna Američanka.'"