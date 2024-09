Cher bo nastopila na modni reviji znamke Victoria's Secret

Vrača se modna revija Victoria's Secret, ki bo večja kot kadar koli prej. Na njej bo letos nastopila tudi glasbena ikona Cher . "To je ženski svet, zato se razume, da ne moremo imeti modne revije brez same matere mode – Cher! Neskončno smo navdušeni, da lahko uradno objavimo, da bo nastopila na modni reviji Victoria's Secret 2024. Toda ona ne bo edina, ostanite z nami," so med drugim zapisali na uradnem profilu na Instagramu.

V izključno ženski postavi bo Cher nastopila na modni pisti 15. oktobra. Modna revija, ki bo potekala v Brooklynu v New Yorku in se bo odvijala prvič po letu 2018, bo vsebovala nekatere od najbolj znanih obrazov znamke, vključno z Gigi Hadid, Tyro Banks, Palomo Elsesser in drugimi.

Vrnitev priljubljenega modnega spektakla so oznanili maja."Prebirali smo komentarje in vas uslišali. Modna revija Victoria's Secret je nazaj in bo odražala vse, kar smo danes, ter vse, kar že veste o nas. Glamur, modno pisto, lasulje, glasbeno zabavo in še veliko več. Ostanite z nami ... Od tu naprej to postaja le še bolj ikonično."