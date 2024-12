Cher: Gene Simmons se je zaljubil vame že na prvem zmenku

Cher je v svoji knjigi spominov dejala, da se je Gene Simmons v njo zaljubil že na prvem zmenku. Pevka je priznala, da je na njunem prvem zmenku osvajal tudi njeno prijateljico, kar ji ni bilo všeč. Kljub temu so na koncu iskrice preskočile in zvezdnika sta po njeni ločitvi od Gregga Allmana postala par. Njuna zveza se je končala po dveh letih, ko jo je glasbenik zapustil zaradi Diane Ross.

Cher je v novi knjigi spominov obudila tudi dveletno razmerje z Genom Simmonsom. 78-letna zvezdnica, ki je hodila z glasbenikom skupine KISS od leta 1977 do 1979, v svojih novih spominih Cher: The Memoir, Part One razkriva, da ji je 75-letni Simmons izpovedal ljubezen že po prvem zmenku. Razkrila je, da sta se spoznala na sprejemu predsednika Geralda Forda, ki ga je priredil vodja njene založbe Neil Bogart. Do konca večera je bila nad njim navdušena. Cher je nato odpeljal domov in ji ponudil nekaj promocijskega blaga za njenega sina Chaza Bona. Naslednji večer sta odšla skupaj s pevkino prijateljico na koncert skupine Tubes, kjer se je glasbenik spogledoval z obema.

Cher in Gene Simmons FOTO: Profimedia icon-expand

Naslednji dan naj bi jo poklical in se opravičil, ona pa mu je dejala, da se nobena ne zanima zanj. Roker je kasneje odpotoval na Japonsko in svoj telefonski račun zvišal na več kot 2600 evrov, ker se je tako dolgo pogovarjal s Cher. "Takrat je izdavil, da me ljubi," je zapisala zvezdnica in dodala: "Nisva se niti poljubila. Na zmenku sva bila samo enkrat, preden je odšel. Kaj je s temi moškimi?" Pevka se je nato leta 1979 ločila od Gregga Allmana in začela hoditi z Genom. Zvezdnika sta o svoji zvezi za People spregovorila leta 1979. Igralka je dejala, da je bil zanjo to najlepši odnos, kar jih je imela s katerim koli človekom, vendar razkrila, da v zvezi nista bila popolnoma monogamna. "Trenutno grem skozi zelo osvobajajočo fazo," je dejala Cher takrat in dodala: "Mislim, da imam zelo moški odnos do zmenkovanja ... Gene lahko preživi čas z drugo žensko in lahko ostane čez noč, vendar hoče, da ona zjutraj odide, da lahko nadaljuje s svojim dnevom." Pevka pa je opozorila, da je druge moške videvala samo zaradi druženja. "Gene je edini, na katerega sem nora. Vse moje zveze so resne. Ne šalim se."

Mike Douglas, Gene Simmons in Cher FOTO: Profimedia icon-expand