Cher in sin sta se dogovorila, da začasno opustita boj za skrbništvo

Cher in sin Elijah Blue Allman se strinjata, da bosta začasno prekinila boj za skrbništvo pri zasebni mediaciji. Pevka je namreč vložila zahtevo za skrbništvo, ta pa je bila januarja zavrnjena. Mati se naj bi bala za življenje svojega sina, ta pa pravi, da je skrb odvečna, prav tako pa meni, da če bi že potreboval skrbnika, ona za to vlogo po njegovem mnenju ni primerna.

OGLAS

Pred dnevi sta se slavna pevka Cher in njen sin Elijah Blue Allman udeležila zasebne mediacijske seje, kjer sta se obe strani strinjali, da bosta "začasno ustavili vse sodne postopke in povezane dejavnosti, vključno z vsemi praksami odkrivanja in gibanja, da bi strankama omogočili nadaljevanje sodelovanja pri zasebni in zaupni rešitvi te zadeve ," v skladu s sodnimi dokumenti, ki jih je pridobil People. Odločitev je prišla nekaj mesecev po tem, ko je sodnik v Los Angelesu zavrnil Cherino prošnjo za skrbništvo nad njenim sinom. Takrat je 77-letnica vložila nujno prošnjo, da se Elijah postavi pod začasno nujno skrbništvo, pri čemer je trdila, da "se je bala, da njen sin čez eno leto ne bo več živ."

Cher FOTO: AP icon-expand

Cherovi odvetniki so navedli njegovo zdravljenje zaradi shizoafektivne motnje in razkrili, da je bil v zadnjem letu nameščen v več zadržkov 5150 – kalifornijski pravni kodeks, ki dovoljuje, da je oseba z duševno boleznijo neprostovoljno pridržana za 72-urno psihiatrično hospitalizacijo. Dejali so: "Cher so zdravniki povedali, da če ne bo naredila tega koraka kot njegova mati, bo spet končal na ulici." Nazadnje je sodnik odločil proti predlogu, ker je sin dokazal, da primerno upravlja svoje finance in ima svoje stanovanje. Prav tako naj bi nehal uživati prepovedane substance, saj je predložil več negativnih testov na droge.

Sodnik je prav tako dejal, da ni bilo "zadostnih dokazov", da bi se strinjali z začasnim skrbništvom, saj naj bi njuni prepiri temeljili na strahovih in predvidevanjih. "To samo po sebi ni podlaga, da bi sodišče imenovalo skrbnika. Do danes še nisem videl dokazov za dodelitev začasnega, nujnega skrbništva," je odločil sodnik.

Elijah Blue Allman in žena Marieangela King FOTO: Profimedia icon-expand