Cher je težko sprejela hčerino spremembo spola

Cher je z javnostjo delila premišljen pristop k pisanju o svojem transspolnem sinu Chazu Bonu v novi knjigi spominov. Pevka je priznala, da je dobila njegov "blagoslov" za uporabo rojstnega imena, Chastity . "Svojega sina Chaza imenujem Chas, po imenu, ki ga je imel v letih, ki jih opisuje ta knjiga," je zapisala pevka v opombi na začetku knjige, po poročanju The New York Times . "Chaz mi je dal svoj blagoslov za uporabo. V naslednjem delu bom na ustreznih mestih svojega sina imenovala Chaz," je dodala.

Bono, ki si ga je Cher delila s pokojnim bivšim možem Sonnyjem Bonom, je svojo tranzicijo začel leta 2008, malo pred svojim 40. rojstnim dnem. Kasneje, leta 2010, je zakonsko spremenil še ime in spol. 78-letnica je priznala, da je bila to zanjo velika sprememba."Ni bilo lahko," je povedala za CNN leta 2020."Spomnim se, da sem ga klicala in ni se javil. Zato sem slišala še staro glasovno sporočilo, ki ga je imel za glasovno pošto. To je bilo zame zelo težko."

Cher, ki že desetletja velja za ikono LGBTQ+ skupnosti, se je čez čas sprijaznila z njegovo tranzicijo."V resnici jih ne izgubiš. Preprosto so drugačni," je med intervjujem razložila o trans osebah in dodala, da je Chaz, ki je zdaj star 55 let, neverjetno srečen.

Prvi del spominov boginje popa opisuje njeno otroštvo, poroko s Sonnyjem, ki je leta 1998 umrl v smučarski nesreči, in zgodnjo glasbeno kariero. Založba HarperCollins Publishers je pred tem dejala, da naj bi drugi del predvidoma izšel leta 2025, vendar je Cher za Times priznala, da ga sploh še ni začela pisati. "Prvi del me je izčrpal," je dejala in priznala: "Izmučil me je."

Zvezdnica ima še 48-letnega sina Elijaha Blue Allmana, s svojim drugim možem Greggom Allmanom, ki je leta 2017 umrl zaradi raka na jetrih.