Cher najela profesionalce, da so ugrabili njenega sina

Novembra lani se je par sestal v New Yorku, da bi proslavil svojo obletnico in se pobotal. Po dvanajstih dneh pa so v njuno hotelsko sobo vdrli štirje moški in 47-letnega Allmana odpeljali. King je takrat zapisala v dokumentih: "Trenutno ne vem, kje je moj mož in če je dobro, zelo sem zaskrbljena zanj. Eden od moških mi je povedal, da jih je najela njegova mati." Allman se je boril z odvisnostjo od substanc, zato naj bi ga zaprli v rehabilitacijski center, kjer ni imel dostopa so telefona.