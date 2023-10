Cher o 40 let mlajšem partnerju: Nikoli ni prepozno za ljubezen

77-letna ikona zabavne industrije ni presenečena nad tem, da njeno razmerje s 37-letnim glasbenim producentom žanje veliko pozornosti. Romancam z mlajšimi moškimi se je sprva izogibala, a je zdaj spremenila mnenje in pravi, da za ljubezen nikoli ni prepozno.

Cher svojega 40 let mlajšega partnerja Alexandra "A. E." Edwardsa opisuje kot prekrasnega moškega z diamantnimi zobmi, tatuji in belimi lasmi. "Pravijo, da sem posebna, in tudi zanj lahko rečem, da je poseben. Rada sem z njim, spravlja me v smeh, vedno se zabavava, ko sva skupaj," pravi 77-letna pevka in dodaja, da je prihodnost ne skrbi, ne glede na to, da jima statistike ne gredo v prid. "Ne glede na to, kaj se bo zgodilo, tudi če nama ostane samo to leto, ki sva ga doživela skupaj, bi bilo zame vredno."

icon-expand Cher z izbrancem Alexandrom Edwardsom FOTO: Profimeda

Par se je spoznal lansko leto na pariškem tednu mode, a ju je šele kasneje povezala skupna prijateljica, ki je Edwardsu dala pevkino telefonsko številko. "Bilo je kar šokantno, ko sem prejela sporočilo, moja številka namreč ni nekaj, kar prosto kroži naokrog," je o prvih stikih dejala glasbena ikona in nadaljevala: "Vsem prijateljicam sem govorila, da smo prestare za mlajše moške in da se prek sms sporočil ne bi mogla zaljubiti. Potem pa se mi je zgodilo točno to." Potem, ko so nekaj časa so krožile govorice, da je par zaročen, naj bi se maja za kratek čas razšla, a kaže, da sta svojo romanco obnovila prejšnji mesec, ko so ju fotografi ujeli po večerji v restavraciji na Beverly Hillsu v spremstvu raperjev Tyge, J Balvina in njegovega dekleta Valentine Ferrer.