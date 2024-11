Cher o izgubi nedolžnosti: To je bil spolni odnos iz maščevanja

"Počutila sem se zavrženo, zato sem iz maščevanja spala z njim," je svoj prvi spolni odnos in izgubo nedolžnosti komentirala Cher . Zvezdnica je v svoji knjigi spominov Cher: The Memoir, ki je izšla pred slabim tednom dni, brez zadržkov spregovorila o svojih začetkih spolnih aktivnosti.

V knjigi je opisala celotno situacijo, ki jo je pripeljala do precej neprijetne prve spolne izkušnje, za katero pravi, da je bila izjemno precenjena. "Zaljubljena sem bila v fanta iz svoje soseske in ko sva začela hoditi, sem imela 14 let. Kmalu sem opazila, da se je v moji družbi obnašal povsem drugače kot pred prijatelji," se je spominjala zvezdnica in dodala: "Ko sva bila sama, je bil ves sladek. Ko so prišli njegovi prijatelji, pa me je obravnaval kot otroka, ki mu je v sramoto."

Nekega dne je njen fant s prijatelji načrtoval kosilo v restavraciji in številni so se norčevali, ali bo prišla tudi Cher. "Ko so rekli, če bo pripeljal tega otroka, me je odslovil. Bila sem tako jezna, da sem se odločila imeti spolni odnos z njim. Nikoli si tega nisem želela, sicer bi to storila že mnogokrat prej, ko je to želel on. A sem bila tako jezna, da mu 'posodim' svojo nedolžnost," je zapisala v knjigi.

Ko sta opravila s posteljnimi aktivnostmi, ga je hladnokrvno odslovila. "Ko sva končala, sem mu rekla, da naj gre domov in se nikoli več ne vrne," je povedala in dodala: "Želela sem, da se počuti tako zavrženega, kot sem se jaz." Fantu je bilo pozneje zelo žal in se ji je poskušal oddolžiti, a pevka ni nikoli več spregovorila z njim.