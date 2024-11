Cher o pokojnem režiserju Petru Bogdanovichu: Bil je prašič

Cher ni naklonjena pokojnemu režiserju Petru Bogdanovichu, s katerim je leta 1985 sodelovala pri filmu Maska. 78-letna pevka je med intervjujem za The Times med promocijo nove knjige spominov pokojnega režiserja označila za arogantnega. Ta naj bi jo prosil za predloge, kje naj posnamejo določen prizor. "Rekla sem: 'No, kuhinja deluje kar dobro, zakaj tega ne bi ponovili?' " se je spominjala Cher in dodala: "Naslednje jutro pride na snemanje in poje jajčni sendvič in začne kričati, da mi ne bo dovolil režirati tega filma, ker sem nihče, in da me lahko vsak trenutek izloči. O ja, bil je prašič."