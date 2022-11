Cher o razmerju s 36-letnikom: Ljubezen ne pozna matematike

Pevka in igralka Cher je znova srečna v ljubezni. 76-letnica se trenutno sestaja s 36-letnim glasbenim producentom Alexandrom Edwardsom, s katerim so jo pred dnevi z roko v roki ujeli tudi fotografi, zvednica pa se je nato na družbenih omrežjih razburila, ker je nekdo izpostavil veliko starostno razliko med njo in njenim novim partnerjem, ki znaša kar 40 let.

Pevka Cher stoji za svojim novim izbrancem in lastno srečo v ljubezni. Zvezdnica je bila pred dnevi opažena s 36-letnim Alexandrom Edwardsom. Ko se je na njeno novo zvezo odzval nek sledilec, ki je njuno starostno razliko označil za preveliko, se je z več objavami na Twitterju odzvala tudi Cher, ki meni, da ljubezen ne pozna matematike. Objavo je pozneje izbrisala. icon-expand Cher in Alexander Edwards imata 40 let starostne razlike. FOTO: Profimedia S svojimi sledilci je delila tudi lekcijo, ki se je je naučila od Sogyala Rinpocheja, pokojnega tibetanskega budističnega učitelja in pisatelja, ki je umrl leta 2019. "Rinpoche mi je dejal: "Nekateri ljudje se spoznajo, drugi pa prepoznajo,"" je zapisala pevka, ki je pozneje delila še Alexandrovo fotografijo, na vprašanje, ali je to njen novi partner, pa je odgovorila s preprostim emojijem, ki označuje ljubezen. Zvezdnica je nekemu oboževalcu razkrila, da se njen novi partner do nje obnaša kot do kraljice in razkrila, da ga je njena družina že spoznala. Par se je spoznal septembra med tednom mode v Parizu, Edwards pa ima sklenjeno pogodbo z neodvisno glasbeno založbo Last Kings Records, pred Cher pa je bil v zvezi z manekenko Amber Rose, s katero ima tudi triletnega sina Slasha. PREBERI ŠE Cher prvič splavila pri 18 letih: 'Zaradi bolečin sem kričala' Njuno razmerje se je avgusta 2021 po triletni zvezi končalo, manekenka pa je glasbenika obtožila, da jo je prevaral z vsaj 12 osebami. Nezvestobo je 36-letnik pozneje priznal, prav zaradi tega pa so sedaj zaskrbljeni pevkini oboževalci, ki so glasbeno ikono že opozorili na njegovo zgodovino varanja, ta pa jim je odgovorila, da se v zvezo ni spustila z zaprtimi očmi: "Sem zaljubljena, ne pa zaslepljena. Vem, kar vem. Dim ne pomeni vedno tudi ognja." Pozneje je zapisala še: "Kot vsi vemo, nisem od včeraj. Vse, česar se zavedam, je, da ni zagotovil. Vsakič, ko se za nekaj odločite, tvegate. Vedno sem rada tvegala, takšna pač sem. Ne branim najine zveze. Vsem, ki jim to ni všeč, jim ne bo. Ni jim pomembno, da sva srečna in se v nikogar ne vmešavava." PREBERI ŠE Cher o romanci z Valom Kilmerjem: Še danes ga ljubim Cher je bila med leti 1964 in 1975 poročena s pevcem Sonnyjem Bonom, med leti 1975 in 1979 pa z glasbenikom Greggom Allmanom. V 80. letih prejšnjega stoletja se je sestajala s številnimi mlajšimi moškimi, med njimi z igralcema Valom Kilmerjem in Tomom Cruisom. V intervjuju za revijo People pa je leta 2021 povedala: "Če se ne bi dobivala z mlajšimi moškimi, ne bi nikoli dobila partnerja. Mlajši moški se niso bali starejše ženske, starejši moški mojih let pa tega preprosto niso zmogli."