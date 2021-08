Cher o romanci z Valom Kilmerjem: Še danes ga ljubim

Pred tremi desetletji sta se po njenih besedah "noro zaljubila", kasneje pa se razšla in nato kljub vsemu ostala prijatelja. V času, ko se je boril z rakom na grlu, mu je stala ob strani, k njej pa se je v težkih časih tudi preselil. "Nihče ni tak kot on. Je razburljiv in noro duhovit. Je vznemirljiv in zabaven, ne počne stvari, ki jih delajo drugi. In ne vem, kako sva v vseh teh letih ostala prijatelja. Enostavno sva. Nisva se trudila." Zvezdnica je razkrila tudi nadimka, po katerih sta se klicala – Sid in Ethel, občasno pa tudi Valus Maximus in Cherus Reprimandus.