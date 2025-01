Cher o sinu svojega 40 let mlajšega partnerja: Srčkan je

Cher je spregovorila o sinu svojega partnerja Alexandra 'AE' Edwardsa , ki ga ima z Amber Rose . 78-letnica je med nastopom v oddaji Jimmy Kimmel Live! razpravljala o tem, kako sta z 38-letnikom preživljala praznični čas. "Imeli smo kup ljudi na obisku, več kot 25," je pojasnila zvezdnica in dodala: "Bilo je ogromno srčkanih otrok in jaz imam enega srčkanega malega prijatelja, bližnjega prijatelja Slasha , ki je sin mojega fanta in je res zelo prikupen."

Glasbeni producent petletnega Slasha deli s svojo nekdanjo partnerko Amber Rose . Skupaj sta bila tri leta, preden sta se avgusta 2021 razšla. 41-letnica je nekdanjega partnerja nato na družbenem omrežju obtožila nezvestobe. "Vseh 12 vas, zgub (tistih, za katere vem, verjetno vas je več), ga lahko ima," je zapisala in dodala: "Vse ste dobro vedele, da je v razmerju in da imava otroka in ste se vseeno odločile, da spite z njim. Videla sem vsa sporočila. Dobro ste se zavedale, vendar mi ne dolgujete nobene zvestobe, tako da je, kakor je."

Cher večkrat preživlja čas z njegovim sinom, skupaj so bili tudi v Clevelandu, ko je bila Cher leta 2024 sprejeta v dvorano slavnih rokenrola. Trojica je takrat skupaj pozirala tudi na rdeči preprogi. Kasneje istega meseca so se udeležili tudi predstave Cirque Du Soleil v Las Vegasu.

Manekenka naj bi bila sedaj sicer zadovoljna, da je oče njenega otroka v razmerju z glasbeno ikono. Marca je med pogovorom v podkastu The Jason Lee Podcast dejala: "Zelo sem vesela, da je Alexander s Cher, ker to ustvarja stabilnost za najinega sina, ko je ta pri njem."

Alexander in Cher sta bila prvič romantično povezana novembra 2022, potem ko so ju opazili na zmenku. Cher je pred časom branila njuno 40-letno razliko v starosti in opisala svojega fanta na družbenem omrežju X kot prijaznega, pametnega in zabavnega.

Med nastopom v oddaji The Kelly Clarkson Show decembra 2022 je priznala, da razume, zakaj se ljudem zdi njuno razmerje čudno. "Na papirju je to nekako smešno," je dejala in dodala: "Toda v resničnem življenju se odlično razumeva." Par se je maja 2023 po govoricah o zaroki na kratko razšel, vendar sta se čez štiri mesece pobotala, od takrat naprej pa naj bi bilo njuno razmerje trdno.