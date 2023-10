Cher o zadnjem obisku pri Tini Turner: Podarila mi je par visokih petk

77-letnica sicer ni razkrila, kdaj je Turnerjevo obiskala, je pa priznala, da je bila kljub zdravstvenim težavam še vedno zelo dobre volje. "Enostavno sva se morali videti. Ležala je na ležalniku in dejala, da je utrujena. Nato sva dve uri skakali po hiši, medtem ko se je ona histerično smejala," je povedala v intervjuju in dodala: "Morala je govoriti in kričati. To je bila Tina, ki sem jo imela rada. Imeli sva se super in pogovarjali sva se o starih časih."