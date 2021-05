Cher ob 75. rojstnem dnevu naznanila film o svojem življenju

Ameriška pevka je oboževalce razveselila z novico, da si bodo lahko ogledali biografski film, ki bo delo izkušene ekipe ustvarjalcev. Zvezdnica, ki se je rodila 20. maja 1946 kot Cherilyn Sarkisian, ima za seboj uspešno glasbeno in filmsko kariero, zato bo njena filmska zgodba zagotovo glasbeno-vizualna poslastica.

Cher je svojim privržencem sporočila veselo novico. V procesu nastajanja je biografski film, katerega naslov je za zdaj še skrivnost. Producenti, ki stojijo za stvaritvijo, so v preteklosti sodelovali tudi pri uspešnici Mamma Mia. Judy CraymerinGary Goetzman naj bi se že podala na delo, film pa bo temeljil na scenariju Erica Rotha.

icon-expand Cher se je rodila 20. maja 1946 v Kaliforniji. FOTO: Profimedia

Pevka je film naznanila na Twitterju, kjer je razkrila imena sodelujočih pri projektu. Tudi sama bo pri ekranizaciji svojega življenja kot producentka sodelovala s Craymerjevo in Goetzmanom. Roth, ki bo del ekipe, pa je scenarij spisal že za uspešnico Forrest Gump, kar mu je leta 1995 prineslo oskarja, kot scenarist pa je blestel tudi pri filmu Zvezda je rojena z Bradleyjem CooperjeminLady Gaga. S Cher je sodeloval že leta 1987 pri filmu Osumljenec, trenutno pa sodeluje pri projektuMartina Scorseseja, filmu Killers of the Flower Moon.

Cher, ki se je rodila 20. maja 1946 kot Cherilyn Sarkisian v Kaliforniji, je na samostojni pevski poti prodala 100 milijonov plošč, pred tem pa že 40 milijonov v duetu z možem Sonnyjem. Kljub uspešni glasbeni karieri je večkrat blestela tudi v filmu, leta 1988 je prejela oskarja za glavno vlogo v filmu Mesečnica, ponaša se tudi s tremi zlatimi globusi.

icon-expand Leta 1988 je prejela oskarja za vlogo v filmu Mesečnica. FOTO: Profimedia

Njena pot je izjemno zanimiva. Po selitvi v Los Angeles se je pri 16 letih odselila od mame in kmalu spoznala 27-letnega pevca Sonnyja Bona, s katerim sta začela nastopati. Na začetku sta si nadela ime Caesar and Cleo, pozneje pa zaslovela kot Sonny and Cher. Leta 1965 sta postala znana po uspešnici I Got You Babe. Poročila sta se leta 1969, vendar njun zakon in kariera nista trajala dolgo.

Zatem se je Cher podala v samostojno kariero. Po dveh dveh zelo uspešnih albumih,Cher (1987) in Heart of Stone (1989), se je na oder zmagoslavno vrnila šele leta 1998 z albumom Believe, ki mu je leta 2002 sledil še uspešenLiving Proof. Leta 2000 je s plesnim singlom Believe osvojila tudi grammyja. Pozneje je imela zelo uspešne koncertne turneje, tista leta 2014 je bila v takratnem obdobju celo najdonosnejša. Na turnejah je prepevala tako starejše hite, kot sta BelieveinIf I Could Turn Back Time, kot novejše pesmi, denimo Closer to the Truth. Večkrat je napovedala, da se bo poslovila, turnejo pa naj bi imela celo letos, a je bila zaradi epidemije odpovedana.

V 80. letih se je preizkusila tudi v filmskih vodah. Leta 1983 je bila nominirana za vlogo v filmuSilkwood, leta 1988 pa je za glavno vlogo v filmu Mesečnica v režiji Normana Jewisonaprejela oskarja. Leta 2010 je nastopila v filmu Burleska Steva Antina, pred tem pa leta 1999 v filmuČaj z Mussolinijem režiserja Franca Zeffirellija. Kot igralka je znana tudi po vlogi v filmuSirene Richarda Benjamina. Leta 2018 se je vrnila na sceno s filmom Mamma Mia! Spet začenja se, v katerem je nastopila kot Ruby Sheridan, Donnina mati. V filmu je zapela Abbino uspešnico Fernando,pozneje pa je izdala še album Abbinih priredb z naslovomDancing Queen.