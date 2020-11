Cher potuje v Pakistan, da bi pomagala rešiti najbolj osamljenega slona na svetu

Ingo Schidinger, eden od veterinarjev, ki pomaga pri slonovi selitvi, je za Sky News povedal, da je za Kaavana nujno, da je obkrožen z drugimi sloni, da nujno potrebuje socializacijo. "Njegovo vedenje lahko brez težav primerjamo s človeškim vedenjem. Kaj bi mi naredili, če bi bili popolnoma izolirani od drugih ljudi. Kaavan je popolnoma izgubljen. Zanj je nujno, da se spet sporazumeva v slonjem jeziku, da pokaže svoje slonje obnašanje in trenutno mu tega v Pakistanu ne nudijo in prav zato se trudimo, da bi situacijo čim prej rešili."

Avstrijska organizacija, ki se bori za pravice živali, Four Paws Internationalvodi celotno gibanje za reševanje Kaavana. Plačali so tudi vso potrebno zdravstveno nego, ki jo bo slon potreboval na poti do Kambodže. Martin Bauer, medijski predstavnik organizacije, je za Sky News povedal:"Najlepša hvala Cher in lokalni skupnosti, da smo Kaavanovo usodo lahko predstavili medijem po svetu in mu s tem omogočili spremembo."Povedal je, da je slonovo stanje zelo resno in da kot kaže trenutno, bo Kaavan potreboval več let fizične in psihološke moči, da se bo vrnil v prvotno stanje, v kakršnem bi moral biti vsak zdrav slon.