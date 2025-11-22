Svetli način
Cher pri 79. piše zgodovino: na kultnem odru bo nastopila po 40 letih

22. 11. 2025

R. M.
6

Cher bo po 38 letih kot glasbena gostja znova nastopila na kultnem odru oddaje Saturday Night Live. Čeprav se je tudi zatem nekajkrat pojavila v skečih, pa od leta 1987 ni pela v oddaji.

Cher je znana po tem, da piše zgodovino. Oskarjevka, grammyjevka in emmyjevka bo 20. decembra postavila še en mejnik. Po 38 letih bo namreč kot glasbena gostja nastopila v oddaji Saturday Night Live.

Cher bo po skoraj 40 letih nastopila na SNL-u.
Cher bo po skoraj 40 letih nastopila na SNL-u. FOTO: AP

Nazadnje je na kultnem odru stala na zahvalni dan leta 1987. Od tedaj je sicer nastopila v nekaj skečih, nazadnje leta 2011. Tokrat si bo oder delila z Ariano Grande, ki bo vodila oddajo in nastopala v skečih. Cher je nedavno sicer nastopila na obeležitvi 50. obletnice omenjene oddaje SNL50: The Homecoming Concert.

Cher velja za legendo, ki se je v prvo deseterico Billboardove lestvice prebila v štirih zaporednih desetletjih. Nazadnje je to storila leta 1998 s svojo največjo uspešnico Believe. Omenjena skladba je na vrhu lestvice kraljevala štiri tedne. Velja za eno najbolje prodajanih glasbenih izvajalk. Prodala je več kot 100 milijonov plošč.

KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Delavec_Slo
22. 11. 2025 12.43
+2
Mal botoksa ji pa res manka!
ODGOVORI
2 0
St. Gallen
22. 11. 2025 12.42
-1
Pokazite kaksno tako mednarodno znano slovenko,....ki ima koncert
ODGOVORI
0 1
jedupančpil
22. 11. 2025 12.37
+1
boh pamagej
ODGOVORI
1 0
televizija2000
22. 11. 2025 12.25
+1
Stara koka
ODGOVORI
1 0
Buča hokaido
22. 11. 2025 12.15
+1
Je zmanjkalo denarja?
ODGOVORI
1 0
ptičar
22. 11. 2025 12.23
🤣
ODGOVORI
0 0
