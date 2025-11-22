Cher pri 79. piše zgodovino: na kultnem odru bo nastopila po 40 letih

Cher je znana po tem, da piše zgodovino. Oskarjevka, grammyjevka in emmyjevka bo 20. decembra postavila še en mejnik. Po 38 letih bo namreč kot glasbena gostja nastopila v oddaji Saturday Night Live.

Nazadnje je na kultnem odru stala na zahvalni dan leta 1987. Od tedaj je sicer nastopila v nekaj skečih, nazadnje leta 2011. Tokrat si bo oder delila z Ariano Grande, ki bo vodila oddajo in nastopala v skečih. Cher je nedavno sicer nastopila na obeležitvi 50. obletnice omenjene oddaje SNL50: The Homecoming Concert.

Cher velja za legendo, ki se je v prvo deseterico Billboardove lestvice prebila v štirih zaporednih desetletjih. Nazadnje je to storila leta 1998 s svojo največjo uspešnico Believe. Omenjena skladba je na vrhu lestvice kraljevala štiri tedne. Velja za eno najbolje prodajanih glasbenih izvajalk. Prodala je več kot 100 milijonov plošč.