Cher prvič splavila pri 18 letih: 'Zaradi bolečin sem kričala'

Legendarna pevka še vedno ne more verjeti, da je ameriško vrhovno sodišče odpravilo splošno pravico do splava, s čimer so po njenem mnenju "ženske ubili v imenu politike". Cher je na družbenem omrežju opisala tudi svojo izkušnjo s splavom, ki ga je v mladosti imela kar trikrat.

"Ko sem bila mlada, sem trikrat splavila. Prvič pri 18. Sama sem bila v hiši. Domov je prišel Sonny, hlipala sem in ležala na tleh. Ko sem prišla do zdravnika, sem zaradi bolečine kričala. V dvigalu se sploh nisem mogla ustaviti. Zdravnik me je poslal naravnost v bolnišnico, v operacijsko sobo. Kaj bi se mi zgodilo danes?" se je na Twitterju spraševala Cher, ki je s svojimi sledilci delila žalostno zgodbo o tem, kako je pred skoraj 60 leti splavila. V komentarjih je pevkin oboževalec zapisal, da "ni imel pojma", da je imela Cher težave z nosečnostjo, na kar je zvezdnica odgovorila, da so jo v deljenje zgodbe 'prisilile' politične odločitve: "Nikoli si nisem mislila, da bom to morala storiti. Ti nori republikanci bodo naše ženske ubili v imenu politike. Matere, sestre, tete, sestrične, najboljše prijateljice, nobena ženska v Ameriki ni varna. Še malo pa ne bo varen noben razumen človek." Glasbena ikona se je s tvitom navezala na nedavno odločitev ameriškega vrhovnega sodišča, ki je razveljavilo lastno odločitev v primeru Roe proti Wade iz leta 1973 in s tem odpravilo splošno pravico do splava. Cher se je kljub težavam z nosečnostjo dvakrat razveselila sina. Prvega, Chaza, je imela v zakonu s pevcem Sonnyjem Bonom, kasneje pa je s takratnim možem Greggom Allmanom dobila še sina Elijah Blueja.