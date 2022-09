Cher sarkastično nad izjavo, da je Dua Lipa Cher nove generacije

Le ena sama je Cher , kar je 76-letna legendarna pevka skušala namigniti tudi nekemu oboževalcu, ki je njeno mlajšo kolegico, pevko Duo Lipo , označil za ikono, kakršno je boginja popa predstavljala za svojo generacijo. V razpravo, ki je potekala na družbenem omrežju Twitter, so se vključili tudi drugi komentatorji, ki pa so imeli deljeno mnenje.

"Dua Lipa je Cher naše generacije," se je glasila objava na Twitterju, ki pa ni bila najbolj po godu prav 76-letni legendarni pevki. Ta je bila v svoji objavi, v kateri se je odzvala na komentar oboževalca 27-letne zvezdnice, kratka in jedrnata: "Koliko let pa šteje ena generacija?"

V razpravo so se vključili še drugi komentatorji, ki pa si v mnenjih niso bili enotni. "Napačno. Sem milenijec in zame bo vedno le Cher." Sper drugi je mnenja: "Cher je za bumerje in generacijo X, Dua Lipa pa je za milenijce in generacijo Z." Spet tretji je razložil: "Nekaj je, da te nekdo navdihne, spet drugo pa je, da si za nekoga zamenjava. Dua je Dua Lipa naša generacije, Cher pa je Cher. Nobene potrebe ni za primerjavo dveh popolnoma različnih posameznic po talentiranosti, samo zato ker se podobno oblačita."