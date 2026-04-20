Tuja scena

Cher šele 10 let po rojstvu vnukinje izvedela, da je babica

Los Angeles, 20. 04. 2026 11.02 pred 9 minutami 3 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Cher

Cher naj bi šele po več kot 10 letih izvedela, da ima njen sin Elijah Blue Allman hčerko. Kot je v nedavnem intervjuju za US Sun povedala nekdanja manekenka Kayti Edwards, je s pevkinim sinom zanosila leta 2010, skupaj pa imata hčerko, ki jo je poimenovala Ever.

Cher naj bi šele pred manj kot letom dni izvedela, da je že več kot desetletje babica, njen težavni sin Elijah Blue Allman pa oče. Novico je nedavno javnosti razkrila nekdanja manekenka Kayti Edwards, ki je v intervjuju za US Sun povedala, da je zvezdnica zelo vesela, da ima vnukinjo.

Cher in Elijah Blue Allman leta 2005
FOTO: Profimedia

"Cher je stik z menoj vzpostavila junija lani in me vprašala, če je to res. Priznala sem, da je," je povedala in pojasnila, da je sin zvezdnici o Ever prvič povedal leta 2021, ko se je zdravil zaradi prevelikega odmerka drog, a je ta domnevala, da gre za blodnje ob odvajanju. "Ko je slišala novico, je ostala brez besed. Svoji družini je dejala, da je končno babica," je še dodala Edwardsova, ki je spregovorila o svojem razmerju z 49-letnim Allmanom in razkrila, da je zanosila že po prvi skupni noči.

"Od prvega dne je vedel, a ni želel biti oče. Pojavil se je na nekaj let, da je pozdravil," je dejala nekdanja manekenka, ki je sedaj poročena, nato pa nadaljevala, da ji je Allman leta 2021, ko se je zdravil zaradi prevelikega odmerka mamil, pisal, da bi se rad odkupil. "Moja hči ima očeta, ki jo je vzgojil in je od prvega dne z njo. Ne bi si mogla želeti boljšega očeta za svoje otroke," je dejala o možu.

Cher naj bi se novice, da je babica, zelo razveselila.
FOTO: Profimedia

Allman se je nato v njenem in hčerinem življenju znova pojavil dve leti pozneje, ko se je že drugič zdravil zaradi prevelikega odmerka. Takrat naj bi hčerino mamo prosil, če lahko nekaj časa živi pri njiju in se tako umakne iz Hollywooda. "Le nekaj tednov pozneje je bil zaradi prevelikega odmerka znova hospitaliziran in takrat je v stik z menoj stopila Cher. Hotela je vedeti, kaj se je zgodilo in ali je Ever res njena vnukinja," se je spominjala Edwardsova, ki je razkrila, da je zvezdnica septembra 2025 obe s hčerko povabila na obisk. "Bila je prijetna in prijazna. Skupaj smo večerjale. Vprašala je Ever, ali bi rada videla njeno omaro in ji pokazala kavbojke, ki jih je nosila na koncertih. To je bila zanjo lepa izkušnja," je povedala in dodala, da ima pevka rada otroke, vnukinjo pa je spraševala o fantih in se z njo družila ob bazenu. "Tudi ona je bila kot otrok," je hčerino druženje z zvezdnico opisala Edwardsova.

Preberi še Cher in sin sta se dogovorila, da začasno opustita boj za skrbništvo

Cher, ki ima Elijaha s pokojnim možem Gregom Allmanom, je pred kratkim znova vložila prošnjo za skrbništvo nad sinom, v njej pa zapisala, da ima ta znova velike težave z odvisnostjo. "Elijah ne more razpolagati z denarjem, vsak dolar, ki ga dobi iz skrbniškega sklada, ki ga je zanj pustil oče in je njegov edini vir dohodka, takoj zapravi. Ne ozira se na lastne pomanjkljivosti ali dobrobit," je sodišču sporočila zvezdnica, za katero je znano, da ima s sinom buren odnos.

Darila za krst, obhajilo in birmo: kaj podariti?
Schumacher se bo poročil s svojim izbrancem
Mleka nikoli več ne boste gledali na enak način
Evropa želi zmanjšati plačilno odvisnost z digitalnim evrom, Werom in Flikom
Adijo, ikona devetdesetih: Umrl igralec Patrick Muldoon
Znana Slovenka v skrbeh: izgubil se je njihov hišni maček Simba
Zdrav puding, ki navdušuje splet
Sanje grofov
