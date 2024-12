Cher: Sonny je najel zasebnega detektiva, potem ko sem ga zapustila

"Odkar sva začela živeti skupaj, je bil na skrivaj prepričan, da ga bom nekega dne zapustila," je Cher zapisala o Bonu. Kljub temu da sta tistega večera, ko ga je zapustila, posnela še skupno oddajo, se je do konca počutila, da tega ne more storiti. Ko je Cher odšla, ji je Bono rekel: "Amerika te bo sovražila, ker si to prekinila." Nato je spakirala torbo in se skrila v sobo svojih prijateljev. Z njo je bil tudi Bill, ki jo je rotil, naj z njim odide na letališče.

"Ne morem se spomniti, kaj se je zgodilo potem ali točno v kakšnem zaporedju, a nekaj je kliknilo v meni, ko sem ugotovila, da je Sonny prejšnjo noč iz maščevanja spal z Billovim dekletom," se je spominjala. Cher je nato prosila Billa, naj gre z njo v San Francisco z denarjem, ki ji ga je dal Bono. Cher in Bill sta prispela v San Francisco, da bi se odpeljala v Sausalito, in iz varnostnih razlogov sta vzela ločena avtomobila. Njuna avtomobila sta se nato izgubila v meglenem zalivu San Francisca.