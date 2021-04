Cher spoznala 'najbolj žalostnega slona na svetu', ki ga je pred časom rešila

Zdaj je po internetu zaokrožila najnovejša fotografija priljubljene glasbenice v trenutku, ko je spoznala Kavaana. Fotografija je nastala, ko sta se spoznala, uporabljena pa je tudi kot napovednik dokumentarnega filma, ki bo predstavil slonovo tragično zgodbo z veselim koncem. Slona so namreč s pomočjo Cher rešili in ga odpeljali v slonje svetišče v Kambodžo. Sicer se je bitka, da bi ga tja preselili, začela že leta 2016, na koncu pa je bila selitev s pomočjo svetovno znane glasbenice le uspešna, a šele konec leta 2020.

Cher je zdaj povedala, da so jo k pomoči nesrečnemu slonu spodbudili tudi njeni oboževalci: "Družbena omrežja so preplavila sporočila in fotografije ter zapisi 'reši Kavaana, reši Kavaana'. Ko sem pogledala fotografije, ki sem jih dobila, sem videla, kako zelo žalosten je in v kako groznih razmerah živi. Mislila sem si, da mu ne morem pomagati, zato nisem odpisovala. A oboževalci niso odnehali in tako sem se sčasoma vpletla v celotno zgodbo."

V času ujetništva je bil 35-letni slon prisiljen v suženjstvo, saj je bil tam le za zabavo obiskovalcev, lastniki pa niso poskrbeli za njegovo dobro počutje. Razmere, v katerih je živel, so začele vplivati na njegovo zdravje. Ingo Schidinger, eden od veterinarjev, ki pomaga pri slonovi selitvi, je za Sky News povedal, da je za Kaavana nujno, da je obkrožen z drugimi sloni, da nujno potrebuje socializacijo. "Njegovo vedenje lahko brez težav primerjamo s človeškim vedenjem. Kaj bi mi naredili, če bi bili popolnoma izolirani od drugih ljudi? Kaavan je popolnoma izgubljen. Zanj je nujno, da se spet sporazumeva v slonjem jeziku, da pokaže svoje slonje obnašanje, trenutno pa mu tega v Pakistanu ne nudijo, in prav zato se trudimo, da bi situacijo čim prej rešili." Povedal je, da je slonovo stanje zelo resno in da bo Kaavan, kot trenutno kaže, potreboval več let fizične in psihološke pomoči, da se bo vrnil v prvotno stanje, v kakršnem bi moral biti vsak zdrav slon.

"Ni prvič, da sem tako pomagala, a do zdaj sem pomagala le ljudem. Zato je zelo težko, saj mi ljudje nenehno pošiljajo videe in fotografije živali, ki trpijo. Skupaj z organizacijo Free the Wild poskušamo pomagati čim večjemu številu živali, a stvari se premikajo počasi."