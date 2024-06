Cher trdi, da je bil Auto-Tune prvič uporabljen v njeni pesmi Believe

Kdo bi si mislil, da bo prepir v studiu vodil do ene največjih Cherinih uspešnic? Ikonična pevka se je pojavila v oddaji The Jennifer Hudson Show , kjer je kot dve svoji najljubši pesmi izpostavila If I Could Turn Back Time in Believe . To razkritje je nato pripeljalo do smešne zgodbe o snemanju te pesmi, za katero Cher pravi, da je prva skladba, v kateri se je pojavil Auto-Tune. Nastala pa naj bi po prepiru s koproducentom Markom Taylorjem .

" Auto-Tune je bil prvič uporabljen na moji plošči Believe. Imenovali so ga pitch machine in to se je zgodilo zaradi prepira, ki sem ga imel s svojim producentom," se je spominjala 78-letnica. "Ljubim ga. Nikoli nisva imela nobenega drugega prepira, vendar sva delala pesem in refren je bil dobro odpet, verz pa ne." Nato je nadaljevala s pojasnjevanjem, kako ji je Taylor ves čas govoril, naj zapoje verz bolje in dodala, da se je zelo trudila. Ko je Taylor še vedno vztrajal, naj pevka zapoje bolje, mu je ta odvrnila: "Veste, če želiš, da nekdo bolje zapoje, poiščite drugega pevca. In potem sem odšla iz studia," je v smehu dodala pevka.

"Toda potem me je naslednji dan poklical in rekel: 'Cher, pravkar sem dobil to novo stvar, imenuje se pitch machine. Delam sedaj z njo in daj mi nekaj ur, nato pa pridi do mene, 'ker mislim, da imam nekaj zelo zanimivega.'" Nato je dodala, da sta bila neverjetno srečna, ko sta slišala končno verzijo. Prevzela so ju čustva. 42-letna voditeljica se je vprašala, če je bila ta reakcija zato, ker sta vedela, da sta ustvarila hit, na kar je legendarna glasbenica odgovorila: "No, nismo vedeli, da je hit, vedeli pa smo, da nam je všeč," je zaključila. Letos mineva 26 let od Cherinega albuma Believe iz leta 1998.