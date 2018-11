Cher: Upokojila se bom, ko ne bom mogla več nastopati

"Prijatelj me je vprašal, zakaj to počnem, pa sem mu odvrnila, da zato, ker nekega dne tega ne bom mogla več početi. To bo nekoč prišlo, jaz pa imam še kaj za pokazati, nisem še gotova,"je 72-letnaCher povedala za revijo Parade.

Za Cher je uspešno leto, saj se je pojavila v drugem filmu Mamma Mia!, na Broadwayu pa igrajo muzikal o njenem pestrem življenju, med drugim pa je tudi med dobitniki Kennedyjeve nagrade, ki je eno najvišjih ameriških priznanj. Za povrhu pa je sklenila tudi dobro kupčijo za njeno avtobiografijo.

"Že od petega leta naprej sem vedela, da bom Cher, čeprav mi še ni bilo jasno, kako se bo to uresničilo. Najprej sem hotela biti Dumbo, a mi je mama rekla, dekle, ne moreš biti Dumbo, on je slon. Imela sem disleksijo. Potarnala sem mami, da ne vidim številk, pa me je pomirila, da bom že imela nekoga, ki bo poskrbel zanje, ko bom zrasla," je še povedala zvezdnica.