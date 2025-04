Cher: Val Kilmer me nikoli ni klical po mojem pravem imenu

Pevka Cher in igralec Val Kilmer, ki sta se spoznala na eni od zabav, sta bila eden bolj odmevnih hollywoodskih parov v 80. letih prejšnjega stoletja. Pevka je razkrila, da sta se v času zveze odločila za posebne vzdevke. Nekdanja partnerja se namreč nikoli nista klicala po pravih imenih. "Nikoli mi ni rekel Cher. Vedno me je klical Ethel," je dejala 78-letnica. Pojasnila je, da sta vzdevke izbrala zato, da jima v javnosti ne bi bilo treba vzklikati njunih pravih imen. "Val ni želel kričati Cher. Jaz nisem želela kričati Val. Zato sva se preprosto klicala Sid in Ethel. Prav tako sva se klicala Vallus Maximus in Cherus Reprimandus," je še dodala.