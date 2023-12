Cher vložila prošnjo za skrbništvo nad sinom Elijahom Blue Allmanom

Cher želi rešiti svojega sina Elijaha Blue Allmana , ki se že leta bori z zlorabo nedovoljenih substanc. Zvezdnica je zato vložila prošnjo za skrbništvo nad svojim sicer že 47 let starim otrokom, saj je prepričana, da ni sposoben sam skrbeti za svoje finance in premoženje ter da potrebuje zdravljenje.

77-letnica je na sodišče v Los Angelesu vložila dokumente, s katerimi si prizadeva postati skrbnica sinovega premoženja. Po poročanju revije People naj bi 47-letnik nedavno prejel določena sredstva iz sklada, ki ga je ustanovil njegov oče Gregg Allman v njegovo korist, zato je skrbništvo njegove mame nujno potrebno. "To je nujno za zaščito Elijahove lastnine. Trenutno ne more upravljati svojega premoženja zaradi resnih težav z duševnim zdravjem in zlorabe nedovoljenih substanc," je zapisano v prošnji.

Obenem je pevka zapisala tudi, da njena nekdanja snaha Marieangela King ni primerna za njegovo skrbnico. "Njuno burno razmerje je zaznamoval cikel zasvojenosti z drogami in duševna kriza," se nadaljuje prošnja. "Elijah je upravičen do sredstev sklada, a glede na njegove stalne težave z duševnim zdravjem in zlorabo substanc lahko Cher poskrbi, da vsa sredstva, razdeljena Elijahu, ne bodo takoj porabljena za droge, Elijah pa ne bo ostal brez premoženja ali ogrožal svojega življenja," je še navedeno.