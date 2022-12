Cher z objavo velikega diamantnega prstana sprožila novice o zaroki

Pevka Cher je z objavo fotografije velikega diamantnega prstana na Twitterju sprožila val ugibanj o tem, ali jo je njen partner Alexander zaročil. Pod objavo se je vsul plaz čestitk oboževalcev, ki so 76-letni pevki zaželeli vse dobro na njuni skupni poti. Zvezdnica pa je nato z objavo kasneje utišala vse govorice, saj je poleg fotografije pripisala, da jo je objavila, ker ji je tako všeč poslikava, ki jo ima njen partner na nohtih.

Pevka Cher zna poskrbeti za pozornost javnosti. Na božični dan je delila fotografijo ogromnega diamantnega prstana. Škatlico, v kateri je prstan, je v roki držal njen trenutni partner Alexander AE Edwards. "Nimam besed," je pripisala zraven in s tem sprožila govorice o tem, da sta zaročila.

Pod objavo se je vsul plaz komentarjev oboževalcev. Čeprav so bili nekateri močno presenečeni nad fotografijo, je večina oboževalcev zapisala lepe misli. "Čestitam Cher! Zaslužiš si vso srečo. Sporoči mi, kdaj in kje," je bil le en od komentarjev, v katerih so oboževalci slavni 76-letni pevki zaželeli srečen zakon.

icon-expand Cher in Alexander Edwards FOTO: Profimedia

Kasneje se je Cher oglasila še z enim tvitom, s katerim je utišala ugibanja o zaroki, sej je poleg fotografije pripisala, da so bistvo objave Alexandrovi nohti. "To sem objavila, ker so njegovi nohti tako kul," je zapisala. Poslikava, ki jo je imel 36-letni glasbeni producent na nohtih, spominja na zelene plamene na črni podlagi. Nekateri oboževalci po objavljenih tvitih sicer še vedno niso povsem prepričani, ali je to zaročni prstan ali zgolj božično darilo.

