Cher zanikala obtožbe, da je dala ugrabiti 47-letnega sina

"Ne trpim za nobeno težavo, ki je nimajo milijoni ljudi v Združenih državah," je povedala za People. "Sem mati. To je moja naloga – tako ali drugače poskušam pomagati svojim otrokom. Za svoje otroke narediš vse. Kadar koli, da jim lahko pomagaš, to preprosto storiš, ker to pomeni biti mama. Je pa veselje povezano tudi s srčno bolečino – večinoma se, ko pomisliš na svoje otroke, samo nasmehneš in jih imaš rad ter jim skušaš stati ob strani," je dejala 77-letnica.

Allmanov oče je pokojni Greg Allman iz skupine The Allman Brothers Band. Cher in pokojni glasbenik sta se poročila leta 1975 in ločila leta 1979. Cher ima tudi starejšega sina, 54-letnega Chaza Bona, ki ga je dobila s prvim možem Sonnyjem Bonom.