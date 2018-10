Cher že zdaj načrtuje posmrtno zabavo v Parizu

Cher si želi po smrti namesto žalovanja imeti veliko zabavo v Parizu, kamor bo z letalom poslala prijatelje in sorodnike.

"Rada bi, da vsi moji prijatelji in družina pridejo v Pariz in imajo veliko zabavo. Vse bom z letalom poslala v Pariz," je hollywoodska zvezdnica Cherizjavila za PrideSource.

Očitno 72-letnice ne skrbi za svojo dediščino in zapuščino, saj vztraja, da je zadovoljna z glasbo in filmi, ki jih je posnela."Kar je zares odlično, je dejstvo, da bodo za menoj ostale pesmi in filmi. Pustila bom sled. Pustila bom drobtine," je povedala.

Nedavno je izdala album priredb pesmi Abbe, ki jih je zapela za nadaljevanje filma Mamma Mia, sicer pa se ji je na londonski premieri filma izpolnila tudi ena od želja, ko je poljubila soigralko Meryl Streep."Rekla sem: poljubi me! Bilo je neumno, prišla je za mano, da nisem vedela, in se je zgodilo. Meryl je vedno za štos," je dogodek opisala Cher.