Cherin sin razočaran, ker mu mama ne pošilja več denarja

Cher naj bi sina Elijaha Blue Allmana prenehala finančno podpirati, trdi 49-letnik. V sodnih dokumentih, ki jih je pridobil Daily Mail , je Allman zaprosil za znižanje zakonske preživnine, ki jo plačuje odtujeni ženi Marieangeli King , in kot razlog navedel kar svojo slavno mamo.

Trdil je, da mu je do avgusta 2021 bogata mama pošiljala 10.000 dolarjev (8.500 €) na mesec, nato pa je s tem prenehala. Brez teh sredstev njegov mesečni prihodek znaša 8.500 €, ki jih vsak mesec prejema iz zapuščine pokojnega očeta Gregga Allmana . Po njegovih navedbah mu po plačilu davkov ostane 5.770 €.

Pevkin drugorojenec naj bi moral svoji odtujeni ženi, s katero se je poročil leta 2013, mesečno plačevati 6.500 dolarjev (5.525 €). Njegovi odvetniki so namesto tega zahtevali, da se znesek zniža na 1.651 dolarjev (1.405 €) mesečno. Poleg tega so še dodali, da Elijah "očitno ni storil nobenega napora, da bi postal finančno neodvisen, odkar sta se zakonca leta 2021 razšla." Naslednje zaslišanje bo potekalo 17. julija.

Elijah je prvotno vložil zahtevo za ločitev od soproge leta 2021, vendar je bila vloga tri leta pozneje zavrnjena zaradi sprave zakoncev. Kljub temu pa je nato aprila 2025 Marieangeli King vložila zahtevo za razvezo zakona.