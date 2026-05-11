Tuja scena

Cherin sin razočaran, ker mu mama ne pošilja več denarja

Los Angeles, 11. 05. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.K.
Elijah Blue Allman

Elijah Blue Allman naj bi se soočal s hudimi finančnimi stiskami, potem ko mu je mama Cher ukinila redno mesečno nakazilo v višini več tisoč evrov. Zdaj 49-letnik na sodišču zahteva znižanje preživnine za svojo odtujeno soprogo Marieangeli King, ki si je menda ne more več privoščiti.

Cher naj bi sina Elijaha Blue Allmana prenehala finančno podpirati, trdi 49-letnik. V sodnih dokumentih, ki jih je pridobil Daily Mail, je Allman zaprosil za znižanje zakonske preživnine, ki jo plačuje odtujeni ženi Marieangeli King, in kot razlog navedel kar svojo slavno mamo.

Cher in Elijah Blue Allman leta 2005
FOTO: Profimedia

Trdil je, da mu je do avgusta 2021 bogata mama pošiljala 10.000 dolarjev (8.500 €) na mesec, nato pa je s tem prenehala. Brez teh sredstev njegov mesečni prihodek znaša 8.500 €, ki jih vsak mesec prejema iz zapuščine pokojnega očeta Gregga Allmana. Po njegovih navedbah mu po plačilu davkov ostane 5.770 €.

Elijah Blue Allman in žena Marieangela King
FOTO: Profimedia

Pevkin drugorojenec naj bi moral svoji odtujeni ženi, s katero se je poročil leta 2013, mesečno plačevati 6.500 dolarjev (5.525 €). Njegovi odvetniki so namesto tega zahtevali, da se znesek zniža na 1.651 dolarjev (1.405 €) mesečno. Poleg tega so še dodali, da Elijah "očitno ni storil nobenega napora, da bi postal finančno neodvisen, odkar sta se zakonca leta 2021 razšla." Naslednje zaslišanje bo potekalo 17. julija.

Elijah je prvotno vložil zahtevo za ločitev od soproge leta 2021, vendar je bila vloga tri leta pozneje zavrnjena zaradi sprave zakoncev. Kljub temu pa je nato aprila 2025 Marieangeli King vložila zahtevo za razvezo zakona.

Cher je prejšnji mesec trdila, da je Elijah, ki ga je označila za "resno nesposobnega za samostojno življenje", zaradi "hudih duševnih težav in odvisnosti" takšen, da "nima občutka za denar, ni sposoben upravljati svojih finančnih sredstev in se ne more zaščititi pred prevaro ali vplivom drugih." Po njenih besedah Elijah ves denar, ki ga dobi, takoj porabi za "droge, drage hotele in prevoze z limuzino."

10 znakov, da bo vaš partner dober oče
Najpogostejše napake v prvih treh mesecih z dojenčkom
Kmetija: Urška Gros noseča, razkrila veselo novico
Ali otroci sodijo na nudistično plažo?
Ronaldova Georgina v poročni obleki osupnila svet
Dnevni horoskop: Škorpijoni so skrivnostni, strelci prekipevajo od spontanih odločitev
Balerinke, ki bodo največji modni hit letošnje pomladi
3 znamenja, ki bodo v tednu našla ljubezen
Nočno potenje in drugi simptomi raka: kdaj je čas za obisk zdravnika
Prepoznavanje bolezni ščitnice: zgodnji znaki hormonskega neravnovesja
Najboljši jutranji napitek, če si želite boljšo prebavo in obilico antioksidantov
Če slabo spite, poskusite pred spanjem pojesti to sadje
Evropa ima novo prestolnico bogastva – in ni v Londonu ali Parizu
Koliko bi danes res stal en sam dan življenja kot v filmu Hudičevka v Pradi? Znesek je šokanten
Katera znamenja najhitreje zapravljajo?
Če ne plačujejo preživnine, jim lahko odvzamejo potni list: država je aktivirala zakon, star 30 let
5 hollywoodskih zvezdnikov z odličnim stilom
Nisva se dotaknila ... a sva si želela isto
6 preprostih večernih navad za hitrejše doseganje fit postave
Nihče ne sme prespati na tem hrvaškem otoku: legenda o smrti še danes straši obiskovalce
Delovna akcija: Popolna prenova doma družine Hribar
Švedska metoda čiščenja: skrivnost vedno svežega doma brez stresa
Vrtni trendi 2026: kako svoj vrt osvežiti brez popolne prenove
Kako pravilno presaditi sobne rastline: vodič za začetnike v 5 korakih
4 marinade, ki pikniku dodajo novo dimenzijo okusa
Božanski kremni krompir s sirom in čebulo, ki je obnorel TikTok
Kako kuhati s 5 evri na dan (in še vedno dobro jesti)
Trije pomembni triki, kako jagode ohraniti sveže dlje časa
Resnična zgodba Harryja Hafta
Kmetija
Sanjski moški
Blanca
