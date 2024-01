Cherina snaha: Hoče skrbništvo nad sinom, sama pa ne zna upravljati s svojim denarjem

V novih sodnih dokumentih, ki jih je pridobil Page Six , Marieangela King trdi, da bi pevkini poskusi nadzora Allmanovih finančnih odločitev ogrozili njegovo nadaljnje okrevanje od zlorabe substanc. "Cher ni sposobna upravljati svojih sredstev, kaj šele Elijahovih," v sodnih dokumentih navaja Kingova.

V drugi pritožbi na sodišču pa se je oglasil Allman, ki navaja, da je uspešno vodil svoje finance, da s Kingovo najema hišo in da do nadaljnjega ostaja trezen. Piše tudi, da je prek finančnega posrednika izvajal plačila iz fundacije, ki mu jo je zapustil pokojni oče.

Kingova nadaljuje, da je Cherina osebna asistentka Jennifer Ruiz prevzela zvezdničine zasebne in javne zadeve in verjame, da bi enako storila z Allmanom, tako da bi ga pustila obdanega s številnimi 'sprožilci', ki bi ponovno zanetili njegovo odvisnost. King tudi poudarja, da ne verjame, da 47-letni Allman potrebuje skrbnika, a če sodišče odloči, da ga potrebuje, to "ne bi smela biti njegova mati".

"Kolikor vem, tašča nikoli ni poznala varnostne kode za svoj dom, ne vozi, ne pripravlja obrokov ali se oblači sama in mi je priznala, da je 'manično depresivna'," je pojasnila žena Elijaha Blue Allmana , ki ga je Cher imela z drugim možem, glasbenikom Greggom Allmanom .

Elijah navaja še, da se je januarja že trikrat podvrgel prostovoljnemu testiranju na droge in da so bili vsi testi negativni, kar je razkrilo, da od 10. oktobra 2023 ni zlorabljal nedovoljenih substanc. Druga obravnava je razpisana za 29. januar.

77-letna Cher je prvič vložila zahtevo za skrbništvo decembra in le nekaj tednov pozneje prijavila, da je Elijah pogrešan. V začetku januarja se je Elijah pojavil na zaslišanju in sodnik je Cherino prošnjo začasno zavrnil. Medtem je Kingova v daljši izjavi za Page Six povedala, da Cher ne bi smela imeti nadzora nad sinovimi odločitvami, ker ga je nekoč spravila v 'zaprti objekt' v Mehiki.

"Vedno sem se zavzemala za treznost Elijaha Blueja ... Ne strinjam se s tem, da me – njegovo ženo – izključuje iz njegovega zdravljenja. Ne maram začasnih, neetičnih prevar in lažnih rehabilitacij, ki v celoti izkoriščajo družine v obupanih situacijah in skušajo na goljufiv način uporabiti zavarovalnice za storitve, ki niso bile zagotovljene," je takrat zatrdila Marieangela.