Cheryl in Liam prvič po treh letih ujeta v javnosti

Eden lepših britanskih nekdanjih parov Cheryl in Liam Payne sta se po dolgem času spet družila. Prvič po treh letih so paparaci nekdanja zaljubljenca znova ujeli skupaj. A le prijateljsko, saj naj bi ostajala v zelo dobrih odnosih zaradi triletnega sina Beara. Mlada družinica se je udeležila prvega rojstnega dne Liamove nečakinje v Wolerhamptonu.

Liam je v vmesnem času že našel novo ljubezen, in sicer z manekenko Mayo Henry, s katero je bil tudi zaročen, a je zaroko kasneje odpovedal. 27-letni očka malega Beara je razkril tudi novo pričesko, pred kratkim se je namreč odločil za blond lase.

Cheryl se je sicer trudila, da je paparaci ne bi ujeli in se je skrivala za avtomobilom, vendar ji ni uspelo. Oboževalci glasbenikov so navdušeni, saj upajo, da se to pomeni novo nadaljevanje njune romance.