Cheryl: Kdo pravi, da sem jaz končala zvezo?

35-letnaCheryl in 25-letni Liam Payne sta se po treh letih zveze razšla leta 2015. V zvezi se jima je rodil sinBear in prav zaradi njega sta nekdanja zaljubljenca ostala v dobrih prijateljskih odnosih. Cheryl je v nedavnem intervjuju dejala, da je Liam dober oče njunemu dveletnemu sinu.

''Liam je čudovit oče. Veliko bolj nežnejši od mene. Pri nama sem jaz ta stroga. Jaz bom tista, ki bo sinu rekla: 'Samo en košček čokolade.' Če sem jezna nanj, položi svoje male rokice na moj obraz in me pogleda naravnost v oči, da bi opazil, ali sem smrtno resna ali samo malo jezna, ob tem se mi kar topi srce.'' je dejala 35-letna mamica ter priznala, da je bil Liam do dopolnjenega sinovega četrtega meseca zaradi delovnih obveznosti veliko odsoten. A o njem govori samo ljubeče.