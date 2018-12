Cheryl noče izgubiti bližine, ki jo ima z Liamom

Potem ko se je julija letos razšel lepi par, CherylinLiam Payne, pa zvezdnika ostajata v dobrih in tesnih odnosih, tudi zavoljo sina Beara, ki bo čez nekaj mesecev dopolnil dve leti. Cheryl se je nedavno z novo pesmijo in videospotom Love Made Me Do It vrnila na sceno, a je odločena, da si z Liamom ostaneta blizu, kot bo le možno.

"Liam je bil opora in skala Cheryl zadnjih nekaj tednov, kar jo je prepričalo, koliko se dejansko lahko zanese nanj. Lahko ga pokliče in mu piše sporočila, kadar želi, a se zaveda, da ko bo dobil novo dekle, da se bo dinamika njunega odnosa spremenila, Liam pa se bo najbrž nekoliko oddaljil od nje, česar jo je strah," so viri potrdili za britansko revijo Closer.

Cheryl je tako v dobrih odnosih tudi z njegovo družino, saj jim pošilja fotografije sina in je fleksibilna, ko si on želi preživljati čas z Bearom. Menda pa ga je povabila tudi, da bi skupaj preživeli božič.

"Zavrača, da bi kar koli ogrozilo njuno odnos, tudi bodoče novo dekle ne. Odločena je, da ga ne bo izgubila zaradi druge ženske. Srečna bo zanj in ne bo pustila, da ji kdo ogrozi, kar imata", so še dodali viri.