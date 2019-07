Cheryl: Pred paparaci sem se vedno smehljala, navznoter pa umirala

"Ena od težav družbenih omrežij je predvsem ta, da si ljudje nadenejo fasado, kar si želijo, da bi bili. Tudi jaz sem lahko zakorakala pred paparace in se smehljala, čeprav sem navznoter umirala. V bistvu pa se ti zdi in se sprašuješ: zakaj so vsi srečni in uživajo, jaz pa se počutim kot izmeček? Kar ne pomaga. Če bi bili ljudje malce bolj iskreni glede tega, kako se počutijo, bi si lahko precej bolj pomagali med seboj,"je iskreno priznala.

Cheryl je dejala tudi, da se je leta borila z anksioznostjo, čeprav o tem nihče ni videl prav nič. "Če sem iskrena, sem hodila skozi ogenj. Dolgo časa sem se borila v tišini, odprla se nisem niti prijateljem in družini. Dolga leta sem se borila s strahovi v lastni glavi, a tega nisem hotela, ko sem se osredotočala na vzgajanje otroka. Zato sem spremenila prioritete in uredila zadeve, da sem mu lahko nudila le najboljše,"je razložila.

V intervjuju za BBC Radio 1 pa tudi povedala, da se ji spletni komentatorji zdijo jezni in žalostni ljudje. "Na neki točki kariere, ko sem bila v dvajsetih, je bilo grozno. Ne moreš verjeti, kaj vse ljudje verjamejo, ko kaj preberejo o tebi. Če se nekomu zdi vredno pisati o tebi na tak način, potem mora biti precej jezna in žalostna oseba. To več pove o njih samih in njihovem dojemanju stvari, saj te ne poznajo kot osebo ali da bi vedeli, kaj se s teboj dogaja," je o tračih in njihovih komentatorjih dejala pevka.