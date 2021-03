Cheryl Tweedy o kolegici iz skupine Girls Aloud: Ves čas mislim nanjo

Dodala je, da se počuti nemočno, saj je Hardingova med pogovori pogosto izčrpana, celotna situacija pa je zelo nepredvidljiva. ''Ubija me misel na to, kakšno življenje bi lahko imela. Zlomljena sem zaradi tega,'' je še zapisala.

Dekleta iz skupine so se združila kmalu zatem, ko jim je Sarah sporočila diagnozo. Cheryl je opisala, da je bilo srečanje z Nadine Coyle, Nicolo Roberts in Kimberly Walsh kljub težkim trenutkom čudovito in nepozabno, saj so veliko prejokale, a ne od žalosti, temveč od smeha. Čeprav je Tweedyjeva priznala tudi, da se je ponovne združitve deklet iz skupine nekoliko bala, pa je nato dejala, da se je izkazalo, da so po osmih letih še zmeraj prijateljice.