Tuja scena

Chiara Ferragni oproščena obtožb goljufije: 'Nočna mora je končana'

Milan, 16. 01. 2026 14.56 pred 41 minutami 2 min branja 2

Avtor:
K.Z.
Chiara Ferragni

Najbolj znana italijanska vplivnica in manekenka Chiara Ferragni je bila oproščena obtožb o hudi goljufiji v primeru, znanem kot 'Pandorogate', ki se nanaša na humanitarno pobudo, povezano s prodajo božičnih tort.

Sodnik v Milanu je odločil, da obtožbe zoper vplivnico Chiaro Ferragni niso dopustne na sodišču, s čimer je bil končan večmilijonski primer, ki je pritegnil veliko pozornost javnosti, poroča CNN. Na sodnikovo odločitev se je že odzvala 38-letna Italijanka, ki je dejala: "Nočna mora je končana. Zelo sem vesela, da lahko spet prevzamem nadzor nad svojim življenjem. To sta bili dve izjemno težki leti. Verjela sem v pravico in pravici je bilo zadoščeno."

Chiara Ferragni ni kriva goljufije.
Chiara Ferragni ni kriva goljufije.
FOTO: Profimedia

Ferragni je med prazniki 2022 in 2023 sodelovala z italijanskim slaščičarjem Baloccom in pomagala pri prodaji omejene izdaje tort pandoro, ki so jih poimenovali Pink Christmas, kasneje pa še čokoladnega velikonočnega jajca Dolci Preziosi. V marketinški kampanji je bilo predlagano, da bi izkupiček od prodaje namenili otroški bolnišnici Regina Margherita v Torinu za podporo raziskavam raka pri otrocih, kar je povečalo prodajo.

Preberi še Italijansko vplivnico preiskujejo zaradi suma prevare pri promociji

Italijanski varuh konkurence je nato ugotovil, da so potrošnike s kampanjo zavajali. Pristojni regulator pa je oglobil dve podjetji Ferragnijeve in proizvajalca kolačev Balocco za približno 1,4 milijona evrov, ker so namigovali, da potrošniki z nakupom pandora prispevajo v dobrodelne namene. Balocco je namreč že mesece pred začetkom prodaje domnevnega dobrodelnega kolača bolnišnici nakazal donacijo v višini 50.000 evrov. Med preiskavo je bilo ugotovljeno še, da je vplivnica prejela komercialni honorar v višini enega milijona evrov, prihodek od prodaje tort pa je poleg tega honorarja šel neposredno njej in ne bolnišnici.

Tožilstvo je za 38-letnico zahtevalo 20-mesečno zaporno kazen. Med zaslišanjem novembra lani pa je Ferragni sodišču povedala: "Vse, kar smo storili, smo storili v dobri veri, nihče od nas ni imel koristi," je povedala in priznala, da je nastala napaka v komunikaciji.

chiara ferragni goljufija obtožbe vplivnica

Igralec Jason Statham z družino na smučanju na Tirolskem

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Amor Fati
16. 01. 2026 15.37
Se splača imeti za dobre prijateljice, vplivnice, ki imajo skrivne spolne partnerje na visokih političnih položajih. Da, to dogaja.
Odgovori
0 0
progresivnidaveknastanovanja
16. 01. 2026 15.23
Kako ni imela koristi ce je pa dobila 1 mio?
Odgovori
0 0
bibaleze
