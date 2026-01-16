Chiara Ferragni oproščena obtožb goljufije: 'Nočna mora je končana'

Sodnik v Milanu je odločil, da obtožbe zoper vplivnico Chiaro Ferragni niso dopustne na sodišču, s čimer je bil končan večmilijonski primer, ki je pritegnil veliko pozornost javnosti, poroča CNN. Na sodnikovo odločitev se je že odzvala 38-letna Italijanka, ki je dejala: "Nočna mora je končana. Zelo sem vesela, da lahko spet prevzamem nadzor nad svojim življenjem. To sta bili dve izjemno težki leti. Verjela sem v pravico in pravici je bilo zadoščeno."

Ferragni je med prazniki 2022 in 2023 sodelovala z italijanskim slaščičarjem Baloccom in pomagala pri prodaji omejene izdaje tort pandoro, ki so jih poimenovali Pink Christmas, kasneje pa še čokoladnega velikonočnega jajca Dolci Preziosi. V marketinški kampanji je bilo predlagano, da bi izkupiček od prodaje namenili otroški bolnišnici Regina Margherita v Torinu za podporo raziskavam raka pri otrocih, kar je povečalo prodajo.

Italijanski varuh konkurence je nato ugotovil, da so potrošnike s kampanjo zavajali. Pristojni regulator pa je oglobil dve podjetji Ferragnijeve in proizvajalca kolačev Balocco za približno 1,4 milijona evrov, ker so namigovali, da potrošniki z nakupom pandora prispevajo v dobrodelne namene. Balocco je namreč že mesece pred začetkom prodaje domnevnega dobrodelnega kolača bolnišnici nakazal donacijo v višini 50.000 evrov. Med preiskavo je bilo ugotovljeno še, da je vplivnica prejela komercialni honorar v višini enega milijona evrov, prihodek od prodaje tort pa je poleg tega honorarja šel neposredno njej in ne bolnišnici.

Tožilstvo je za 38-letnico zahtevalo 20-mesečno zaporno kazen. Med zaslišanjem novembra lani pa je Ferragni sodišču povedala: "Vse, kar smo storili, smo storili v dobri veri, nihče od nas ni imel koristi," je povedala in priznala, da je nastala napaka v komunikaciji.