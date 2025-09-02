Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tuja scena

Chloë Grace Moretz stopila pred oltar s Kate Harrison

Los Angeles, 02. 09. 2025 15.04 | Posodobljeno pred 32 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
4

Igralka Chloë Grace Moretz se je poročila z dolgoletno partnerko, manekenko Kate Harrison. Kljub temu, da zvezdniški par skrbno varuje zasebnost, je revija Vogue potrdila, da sta 28-letnica in 34-letnica stopili pred oltar, igralka pa je na družbenem omrežju delila fotografije poročnih oblek, ki so delo modne hiše Louis Vuitton.

Chloë Grace Moretz in Kate Harrison sta se poročili. O njuni poroki je prvi poročal Vogue, novico pa je potrdila tudi igralka, ki je na družbenem omrežju delila fotografije in posnetek iz pomerjanja poročnih oblek, ki jih je za nevesti kreirala modna hiša Louis Vuitton. 28-letna filmska zvezdnica in 34-letna manekenka sta sicer par že sedem let.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Pomemben del poroke je s svati deliti stvari, ki jih imava s Kate radi, kar je ribolov, ježa konj in poker. Kate je naredila podlago za poker, zato se bomo učili igre. Drugi dan bo na vrsti ples v vrstah in drugi podobni plesi," je za Vogue povedala igralka.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Čeprav zvezdnici zaroke javno nista nikoli potrdili, pa je Moretz 1. januarja na družbenem omrežju delila fotografijo, na kateri s Harrison na prstancih nosita ujemajoča se prstana z diamantoma."Najsrečnejše novo leto, zelo sem hvaležna za vse, kar je leto prineslo. Ljudi, kraje, najini družini, zdravje, ljubezen. Vsem želim miren začetek novega leta," je takrat pripisala.

Igralko in manekenko povezujejo od leta 2018, ko so ju opazili med poljubljanjem v Malibuju, Moritz pa je istospolno usmerjenost javnosti razkrila šele leta 2024, ko je Američane vzpodbujala, naj se odpravijo na predčasne volitve.

Chloë Grace Moretz igralka kate harrison manekenka poroka
Naslednji članek

Kaia Gerber na rdeči preprogi poljubljala igralca Lewisa Pullmana

SORODNI ČLANKI

Nekdanje dekle Brooklyna Beckhama razkrilo, da je homoseksualka

Chloë Grace Moretz želi za hišo iztržiti več milijonov evrov

Po Brooklynu Beckhamu zdaj v objemu manekenke

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Nace Štremljasti
02. 09. 2025 15.34
+2
a bodo otroci same punčke,sam vprašam
ODGOVORI
2 0
balzam
02. 09. 2025 15.33
+2
rad imam te zasebne poroke v zaprtih krogih, katere potem sami objavljajo na netu.
ODGOVORI
2 0
Spijuniro Golubiro
02. 09. 2025 15.24
+2
Nisem vedu da ima rada njih.
ODGOVORI
2 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1198