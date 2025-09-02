Chloë Grace Moretz stopila pred oltar s Kate Harrison

Chloë Grace Moretz in Kate Harrison sta se poročili. O njuni poroki je prvi poročal Vogue, novico pa je potrdila tudi igralka, ki je na družbenem omrežju delila fotografije in posnetek iz pomerjanja poročnih oblek, ki jih je za nevesti kreirala modna hiša Louis Vuitton. 28-letna filmska zvezdnica in 34-letna manekenka sta sicer par že sedem let.

"Pomemben del poroke je s svati deliti stvari, ki jih imava s Kate radi, kar je ribolov, ježa konj in poker. Kate je naredila podlago za poker, zato se bomo učili igre. Drugi dan bo na vrsti ples v vrstah in drugi podobni plesi," je za Vogue povedala igralka.

Čeprav zvezdnici zaroke javno nista nikoli potrdili, pa je Moretz 1. januarja na družbenem omrežju delila fotografijo, na kateri s Harrison na prstancih nosita ujemajoča se prstana z diamantoma."Najsrečnejše novo leto, zelo sem hvaležna za vse, kar je leto prineslo. Ljudi, kraje, najini družini, zdravje, ljubezen. Vsem želim miren začetek novega leta," je takrat pripisala.

Igralko in manekenko povezujejo od leta 2018, ko so ju opazili med poljubljanjem v Malibuju, Moritz pa je istospolno usmerjenost javnosti razkrila šele leta 2024, ko je Američane vzpodbujala, naj se odpravijo na predčasne volitve.