Chloë Grace Moretz želi za hišo iztržiti več milijonov evrov.

Sedem let po nakupu losangeleškega domovanja je igralka Chloë Grace Moretz pripravljena na nov nepremičninski podvig. Zvezdnica, ki je v igralski industriji vse od malih nog in je zaigrala v že več kot 70 filmih in televizijskih serijah, prodaja svoj dom, za katerega je leta 2016 odštela dobre tri milijone evrov.

Za hišo s šestimi spalnicami, petimi kopalnicami, zunanjim bazenom, domačo kinodvorano in fitnesom želi igralka iztržiti vsaj 5 milijonov evrov in pol. Nepremičnino iz konca devetdesetih let prejšnjega stoletja, veliko slabih 624 kvadratnih metrov, varujejo visoki zidovi in varnostna vrata. Sestavljena je iz treh nadstropij ter med drugim ponuja tudi velik kamin v dnevni sobi, jedilnico in domačo pisarno.

Hiša, obkrožena z visokimi drevesi, ki zagotavljajo odlično zasebnost, se razteza na slabih 2226 kvadratnih metrih in z videzom spominja na mediteranski stil arhitekture. V soseski omenjene nepremičnine bivajo tudi Tove Christensen, brat igralca Haydena Christensena in nemški filmski producent Michael Ohoven ter njegova soproga, misica in igralka Joyce Giraud.