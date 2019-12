Chris Brown delil prvo sinovo fotografijo

Slavni oče in mama ne govorita preveč o zasebnosti, med drugim nista niti javno potrdila veselo novice, da je na svet prijokal njun sin. Njuni oboževalci so na družbenih omrežjih opazili majhne namige. "Vate sem se zaljubila že na prvi pogled," je zapisala Ammika, medtem ko je zvezdnik objavil posnetek z napisom '11-20-19', ki naj bi bil rojstni datum novorojenčka. Med drugim pa je nosil tudi pulover s kapuco, na katerem je ob strani pisalo 'BORN' (kar v prevodu pomeni rojen).

Novice o nosečnosti Ammike so se prvič pojavile junija. Medtem ko je večina podrobnosti o njenem razmerju z glasbenikom še vedno neznana, sta bila prvič javno skupaj opažena skupaj v začetku leta 2019, ko so ju paparaci ujeli v Parizu.

Pevec je, odkar se je rodil njegov sin, presrečen: "Chris je srečen, da je spet postal oče," je za Hollywood LifepovedalChrisov prijatelj in dodal, da zvezdnik že komaj čaka, da sinčka spozna tudi njegova 5-letna hčerka Royalty, ki jo ima iz razmerja zNio Guzman: "Chris pričakuje, da bo njegova hčerka najboljša starejša sestrica svojemu bratcu. Obožuje dejstvo, da ima hčerko in sina. Zdaj se počuti popolnega."

Chris je zelo razumevajoč do Ammike, ki si ne želi, da bi z mediji delila vse podrobnosti njunega zasebnega življenja. Vir je med drugim še dodal, da se Ammika še navaja na dejstvo, da je slavna in da je zelo občutljiva. Chris bo spoštoval njene želje in potrpežljivo čakal do trenutka, ko bo pripravljena deliti podrobnosti o rojstvu sina.