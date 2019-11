Chris Brown in njegova bivša sta se razveselila sina

Nekdanje dekle ameriškega pevca Chrisa Browna, model Ammika Harris, je rodila dečka, poročajo številni ameriški mediji. Čeprav mama in oče še nista javno potrditi novice, so na Instagram računih Chrisa in Ammike oboževalci opazili majhne namige. "Vate sem se zaljubila že s prvim pogledom," je zapisala Ammika, medtem ko je zvezdnik objavil posnetek z napisom '11-20-19', ki naj bi bil rojstni datum novorojenčka.

Novice o nosečnosti Ammike so se prvič pojavile junija. Medtem ko je večina podrobnosti o njenem razmerju z glasbenikom še vedno neznana, sta bila prvič javno skupaj opažena skupaj v začetku leta 2019, ko so ju paparaci ujeli v Parizu, in to kmalu po tem, ko ga je policija pridržala zaradi obtožb o posilstvu.

Posilstva je Browna, njegovega prijatelja in telesnega stražarja obtožila 24-letna ženska, ki naj bi jo vsi trije januarja posilili v hotelu Mandarin Oriental v francoski prestolnici. Pevca naj bi v nočnem klubu spoznala prek skupnega prijatelja. Ameriškega zvezdnika so pariški preiskovalci pridržali nekaj časa tudi v priporu, a po besedah njegovega odvetnika, tožbe ni bilo. Kasneje se je oglasil tudi Brown in dejal, da bo tožil žensko, ki ga je obtožila posilstva.