Chris Brown: Kje je kultura črtanja, ko pride do belopoltih umetnikov?

Ameriški pevec Chris Brown je leta 2009 na predvečer grammyjev pretepel Rihanno , ki bi morala tisti večer na podelitvi glasbenih nagrad nastopiti. Pevsko točko je odpovedala, v javnosti pa so kmalu zaokrožile fotografije njenega hudo pretepenega obraza, polnega ran in modric. Zvezdnika so aretirali, ta pa je priznal krivdo fizičnega napada in dobil pet let pogojne kazni, 180 dni družbeno koristnega dela, poleg tega pa se je moral udeležiti svetovalnega programa zoper nasilja v družini.

Nedavno je 33-letni Chris v zgodbi na Instagramu zapisal, da ima dovolj tega, da ga ljudje še vedno sovražijo za napako, ki jo je naredil pri 17 letih. "Utrujen sem, da ljudje še vedno nadaljujejo to zgodbo," je zapisal, v naslednji zgodbi pa je sledilce vprašal, kje je kultura črtanja, ko pride do belopoltih umetnikov, ki zmenkujejo z mladoletnicami in pretepajo svoje žene. "Oh, saj res. Oni so vaši prijatelji. Nič več zlagane ljubezni od mene," je dodal. Nato je objavil fotografije belopoltih zvezdnikov, ki so bili obtoženi ali obsojeni nasilja, med drugim fotografijo Seana Penna, Mela Gibsona, Nicolasa Cagea, Ozzyja Osbourna, Tommyja Leeja, Emme Robert in Josha Brolina. "Danes imam čas," je zaključil.

Pevec se je oglasil nekaj dni po tem, ko je bil deležen kritik, ker je javno izrazil podporo nekdanji partnerici Rihanni. Na dan njenega nastopa na Super Bowlu je namreč v zgodbi na Instagramu zapisal: "Dajmo, punca." Nekaj dni kasneje je bila neodobravanja javnosti deležna pevka Chloe Bailey, ker je naznanila izid nove pesmi How Does It Feel, kjer je sodelovala z Brownom, ki je bil že večkrat obtožen nasilja. Poleg Rihanne ga je namreč leta 2017 napada obtožilo nekdanjo dekle Karrueche Tran, ki je trdilo, da jo do nje postal nasilen, ko mu ni vrnila denarja in daril, ki ji jih je dal v času, ko sta bila skupaj. Brown je dobil petletno prepoved približevanja.