Chris Brown obvisel na odru: 'Visel je kot jezna vila'

Ameriški pevec Chris Brown je med nastopom v New Jerseyju doživel manjšo nezgodo, ki pa ga je zelo razburila. Zvezdnik, ki je sicer znan po svoji razburjenosti, je v sklopu koncerta izvedel tudi umetniško točko, med katero je visel nad odrom, tam pa je tudi ostal, saj se je vrv zataknila, da so ga spravili nazaj na trdna tla, pa so morali uporabiti lestev.

Chris Brown je med nastopom v New Jerseyju obtičal v zraku, potem ko se je njegova kaskaderska točka sfižila. Pevec je obvisel nad odrom, ko je izvajal pesem Under the Influence, in na vrvi jadral nad občinstvom z enega konca dvorane na drugega. Kot je razvidno iz posnetkov, ki jih je na družbenem omrežju objavil obiskovalec koncerta, je 35-letnik med izvajanjem uspešnice iz leta 2019 ekipi namignil, naj mu pomaga in ga reši iz zraka.

Pevec je več minut visel v zraku in se premikal v zraku, medtem ko je čakal, da prispe pomoč. Člani ekipe so sčasoma vendarle prišli na oder z visoko lestvijo in ga vendarle spravili nazaj na oder. Med odpenjanjem vrvi in plezanjem po lestvi je še naprej pel, a ko je bil na koncu varno na tleh, svoje jeze ni več uspel zadrževati in je začel jezno vpiti na člane ekipe, ki so bili v zaodrju in mu niso prej priskočili na pomoč. Kot je poročal Hollywood Reporter, je Brown publiki priznal, da je jezen, a je skušal situacijo obravnavati lahkotno, kolikor je le zmogel. Med komentarji pod posnetkom so se kmalu zvrstili komentarji oboževalcev, med katerimi so nekateri zvezdnika hvalili, kako dobro je uspel rešiti situacijo, spet drugi pa se niso mogli upreti posmehu na njegov račun.

