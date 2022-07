Chris Brown osumljen tatvine denarja za nastop, ki ga ni izvedel

Raper Chris Brown je osumljen tatvine, ker naj bi si prisvojil milijon dolarjev honorarja za nastop na dobrodelnem koncertu, ki ga na koncu ni izvedel. Zvezdniku sedaj grozi tožba organizatorja, ker naj ne bi želel vrniti že izplačenega honorarja. Brown bi moral 19. marca nastopiti na dobrodelnem koncertu za žrtve orkanov Ida in Nicholas, ki sta divjala septembra 2021 in pustošila po New Yorku in New Jerseyju ter Teksasu in Louisiani.

Chris Brown znova povzroča težave. Organizatorka dobrodelnega dogodka, na katerem bi moral 19. marca nastopiti tudi Brown, trdi, da si je ta prisvojil milijonski honorar, ki so mu ga izpalčali, na koncertu pa na koncu ni nastopil. LeJuan Bailey zahteva 'ukradeni denar' nazaj, sicer glasbeniku grozi tožba. icon-expand Chris Brown FOTO: Profimedia Glasbenik naj bi se v zadnjem trenutku odločil, da na dobrodelnem koncertu, kjer so zbirali sredstva za porušene domove žrtev orkana, ki je divjal na območju Louisiane in Houstona jeseni 2021, ne bo nastopil. PREBERI ŠE Chris Brown se bo na sodišču znova zagovarjal zaradi spolnega napada Baileyjeva naj bi po poročanju televizijske mreže NBC na tiskovni konferenci dejala: "Moje skromno mnenje je, da je dejanje Chrisa Browna enakovredno kraji. Res ima pogum, da vzame denar in oškoduje prebivalce Houstona, 17. avgusta pa se bo vrnil v mesto, ker bo imel tam koncert. Chrisu Brownu tako sporočam, da ne bomo sedeli križem rok in dovolili, da se obnaša tako nespoštljivo do žrtev orkanov Ida in Nicholas." PREBERI ŠE Chris Brown kljub težavam in pravnim zapletom na zabavi v Los Angelesu Z Brownom pa ni zadovoljna niti organizacija PETA, ki se bori za etično ravnanje ljudi z živalmi. Ta je v pismu ameriškega ministra za kmetijstvo pozvala, naj prekliče dovoljenje za prodajo eksotičnih živaliu Brownovemu trgovcu z opicami. Kot kažejo uradni dokumenti, naj bi Jimmy Wayne Hammonds Brownu med leti 2017 in 2018 prodal kapucinko, čeprav je posedovanje primatov v Kaliforniji ni dovoljeno. Za opico naj bi glasbenik odštel 12 000 evrov, organi pregona pa so jo zasegli na njegovem posetvu.