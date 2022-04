Chris Brown potrdil, da je tretjič postal oče

Čeprav pevec in plesalec do zdaj javno ni potrdil, da je dobil še enega otroka, Diamond nosečnosti in rojstva hčerke ni skrivala – vse je pridno dokumentirala in objavljala na družbenem omrežju Instagram. "Princeska je tukaj! Lovely Symphani Brown," je zapisala in razkrila, da se je deklica rodila 7. januarja. "Moja sladka deklica, pretekel je le en dan, odkar si prišla na ta svet, a si mi že pokazala pravi pomen življenja. Obljubim, da te bom vedno varovala in te imela rada. Vedno tvoja, mami," je še zapisala.