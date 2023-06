Chris Brown presenetil oboževalca med snemanjem posnetka za TikTok

Začetni šok je fanta sicer nekoliko zmedel, saj ni mogel verjeti, da ob njem resnično pleše Chris Brown, nato pa se je zbral in preprosto navdušil s svojimi plesnimi gibi. Prisotnost pevca mu je očitno dala dodatno motivacijo in željo po tem, da dokaže, kako dober plesalec je v resnici – in to mu je tudi uspelo. V komentarjih na Twitterju so se znašla navdušena sporočila podpore mlademu plesalcu, mnogi so ga pohvalili za odlično znanje, slavnemu pevcu pa za potezo presenečenja čestitali tudi številni zvezdniški prijatelji.

34-letnik je znan po svoji predanosti oboževalcem, saj mu zelo veliko pomeni, da jim pokaže, kako so mu pomembni. Med turnejo One of The Ones Tour je organiziral posebno srečanje, na katerem se je osebno družil z njimi. "Imam najbolj kul oboževalce na planetu in cenim jih. To so dogodki, ki se jim bodo za vedno vtisnili v spomin. Obstajam zaradi njih in zato se zanje potrudim," je ob očitkih, da je za osebno druženje postavil previsoko ceno, odgovoril takrat.