Chris Brown pričakuje otroka z bivšo

Glasbenik Chris Brown je pred časom polnil naslovnice številnih tujih tabloidov zaradi tožbe, ki jo je zoper njega podala Nia Guzman , saj naj ne bi plačeval preživnine za njuno hčerko. Zdaj je v javnosti odjeknila novica, da Brown kljub javnemu sporu in odprti tožbi pričakuje drugega otroka, tokrat z bivšo partnerico Ammiko Harris , s katero naj bi se pred nekaj meseci razšel. Par naj bi se že pozanimal o spolu in, kot kaže, se bo Chris tokrat razveselil sina.

Chris Brown in Ammika Harris februarja letos ob odhodu iz pariškega hotela

Novico so za tuje medije potrdili viri blizu para, o resničnosti te pa je delno namignil že Brown, ko je Ammiki za njen rojstni dan zaželel vse najboljše pod njeno objavo na Instagramu in zapisal: ''Velik, velik, velik in srečen rojstni dan čudoviti ženski! Ammika, uživaj, mami!''