Chris Brown se bo na sodišču znova zagovarjal zaradi spolnega napada

V obtožnici zoper 32-letnega Browna je navadno, da je ženska po ponujeni pijači naenkrat začutila 'nenavadno in nepričakovano spremembo v počutju', po drugi ponujeni pijači glasbenika pa je začutila 'fizično nestabilnost'. Zvezdnik naj bi jo, tako obtožnica, odpeljal v spalnico, za sabo zaklenil vrata in ji preprečil, da bi odšla. V obtožnici je navedeno tudi, da naj bi Brown žensko slekel in prisilil v spolni odnos. Brown naj bi žensko naslednjega dne prisilil, da je vzela tako imenovano jutranjo tabletko.