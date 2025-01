Chris Brown zaradi obtožb spolnega napada v dokumentarcu toži Warner Bros

Chris Brown se je podal v tožbo zoper studio Warner Bros. Ta je oktobra 2024 izdal dokumentarni film z naslovom Chris Brown: A History of Violence , vključili pa so tudi obtožbe anonimne plesalke, ki trdi, da jo je zvezdnik leta 2020 na jahti poslil. 35-letnik za obtožbe ni odgovarjal pred sodnikom, zato velja za nedolžnega.

Zvezdnikovi odvetniki so v izjavi za javnost dejali, da so njene obtožbe obrekovanje, saj zanje nima dokazov in so le želja po senzacionalizmu, studio pa obtožuje nepremišljenega škodovanja njegovemu ugledu. Poleg Warner Bros-a toži tudi produkcijsko podjetje Ample. Nobeno od podjetij se na tožbo javno še ni odzvalo.

Odvetniki so razkrili, da Brown zahteva odškodnino v vrednosti skoraj pol milijona evrov, saj naj bi bili producenti obveščeni, da so obtožbe zoper njihovo stranko zavajajoče in ga diskreditirajo, a so se jih kljub temu odločili vključiti v dokumentarec in dali prednost profitu pred novinarsko integriteto in spoštovanjem njihove stranke.