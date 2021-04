Chris Brown znova na sodišču, tokrat zaradi napadalnega psa

Na dan napada je bil eden od psov, pasme kavkaški ovčar (ti lahko tehtajo tudi do 90 kilogramov), spuščen na pevčevem dvorišču. Maria, Patricijina sestra, je vstopila na dvorišče, da bi ga posesala, pes je zarenčal nanjo in jo napadel, je še zapisano.

Patricia je slišala sestrine krike in tekla na dvorišče, da vidi, kaj se dogaja. Tam je sestro našla prekrito s krvjo, medtem ko je kričala na pomoč, piše portal. Policijo je poklical prav Chris.

Pes je poškodoval Marijin obraz, poleg tega pa ima tudi ugriznine na stegnih. Na njeni roki je bilo več odrgnin in 'manjkajoče kože', kot navajajo v tožbi, piše People. Kot navaja Patricija, je Maria potrebovala kar dve operaciji in je morala v bolnišnici ostati več dni.

Od napada je Patricia utrpela hude čustvene pretrese, boleha za posttravmatsko stresno motnjo, hudo tesnobo in napadi panike. Maria noče zapustiti svojega doma in ne more nehati podoživljati boleče izkušnje, Patricia pa ne more pozabiti dneva, ko je opazovala sestro trpeti.

Kakšno odškodnino zahteva Patricia, ni znano, je pa v tožbi navedla, da je v pomanjkanju finančnih sredstev, saj nobena od njiju z Mario trenutno ne dela. Obe sta utrpeli čustveno stisko ter bolečino in trpljenje.