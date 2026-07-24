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Chris Brown znova na sodišču zaradi domnevnega napada s steklenico

London, 24. 07. 2026 14.58 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
A. P.
Chris Brown ponovno na sodišču v Londonu

Chris Brown se je znova pojavil na londonskem sodišču zaradi obtožb, povezanih z domnevnim brutalnim napadom na glasbenega producenta. Tožilstvo trdi, da ga je pevec v nočnem klubu večkrat udaril s steklenico tekile in ga nato pretepal še na tleh. Brown vse obtožbe zanika, sojenje se bo začelo oktobra.

Ameriški raper Chris Brown je že desetletja reden gost na sodiščih doma in po svetu. Aktualne obtožbe, zaradi katerih se je danes moral zglasiti na londonskem kronskem sodišču Southwark, se nanašajo na incident, ki naj bi se zgodil 19. februarja 2023 v ekskluzivnem londonskem klubu Tape. Glasbeni producent Abraham Diaw naj bi stal ob točilnem pultu, ko naj bi ga Brown brez povoda večkrat udaril po glavi s steklenico tekile.

Chris Brown ponovno na sodišču v Londonu
Chris Brown ponovno na sodišču v Londonu
FOTO: Profimedia

Po navedbah tožilstva naj bi nadzorne kamere posnele tudi, kako je pevec producenta lovil po klubu ter ga brcal in udarjal, ko je ta že ležal na tleh. Brown se je sicer izrekel za nedolžnega glede vseh treh očitkov: poskusa povzročitve hude telesne poškodbe, napada s povzročitvijo telesnih poškodb ter posedovanja nevarnega predmeta – steklenice.

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Pevca so maja lani prijeli v hotelu Lowry v Salfordu, potem ko je z zasebnim letalom prispel v Veliko Britanijo pred začetkom evropske turneje. Skoraj teden dni je ostal v priporu, nato pa je bil izpuščen pod pogojem, da sodišču zagotovi skoraj 6 milijonov evrov finančnega jamstva.

Chris Brown ponovno na sodišču v Londonu
Chris Brown ponovno na sodišču v Londonu
FOTO: Profimedia

37-letni glasbenik je na upravni narok prišel v rjavi obleki, beli srajci in temni kravati, videz pa dopolnil s sončnimi očali in bejzbolsko kapo. Narok je bil namenjen pripravam na sojenje, ki se bo predvidoma začelo 26. oktobra 2026.

Razlagalnik

Kronsko sodišče v Angliji in Walesu je višje sodišče, ki obravnava najresnejša kazniva dejanja, kot so umori, posilstva in hudi napadi. Za razliko od nižjih sodišč, kjer odločajo sodniki, na kronskem sodišču o krivdi obtoženca pogosto odloča porota, sestavljena iz dvanajstih naključno izbranih državljanov, medtem ko sodnik vodi postopek in izreče kazen.

Finančno jamstvo ali varščina je znesek denarja, ki ga obtoženec položi sodišču kot zagotovilo, da se bo udeležil vseh nadaljnjih sodnih obravnav in ne bo pobegnil. Če se obtoženec drži vseh pogojev in se redno udeležuje sojenja, se mu varščina po zaključku postopka vrne. V primeru, da obtoženec krši pogoje ali se ne pojavi na sodišču, država ta denar zaseže.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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