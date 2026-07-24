Chris Brown znova na sodišču zaradi domnevnega napada s steklenico

Ameriški raper Chris Brown je že desetletja reden gost na sodiščih doma in po svetu. Aktualne obtožbe, zaradi katerih se je danes moral zglasiti na londonskem kronskem sodišču Southwark, se nanašajo na incident, ki naj bi se zgodil 19. februarja 2023 v ekskluzivnem londonskem klubu Tape. Glasbeni producent Abraham Diaw naj bi stal ob točilnem pultu, ko naj bi ga Brown brez povoda večkrat udaril po glavi s steklenico tekile.

Chris Brown ponovno na sodišču v Londonu FOTO: Profimedia

Po navedbah tožilstva naj bi nadzorne kamere posnele tudi, kako je pevec producenta lovil po klubu ter ga brcal in udarjal, ko je ta že ležal na tleh. Brown se je sicer izrekel za nedolžnega glede vseh treh očitkov: poskusa povzročitve hude telesne poškodbe, napada s povzročitvijo telesnih poškodb ter posedovanja nevarnega predmeta – steklenice.

Pevca so maja lani prijeli v hotelu Lowry v Salfordu, potem ko je z zasebnim letalom prispel v Veliko Britanijo pred začetkom evropske turneje. Skoraj teden dni je ostal v priporu, nato pa je bil izpuščen pod pogojem, da sodišču zagotovi skoraj 6 milijonov evrov finančnega jamstva.

Chris Brown ponovno na sodišču v Londonu FOTO: Profimedia

37-letni glasbenik je na upravni narok prišel v rjavi obleki, beli srajci in temni kravati, videz pa dopolnil s sončnimi očali in bejzbolsko kapo. Narok je bil namenjen pripravam na sojenje, ki se bo predvidoma začelo 26. oktobra 2026.